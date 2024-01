‘Een speler uit Israël binnenhalen mag wel?’

Ibrahim Afellay heeft weinig begrip voor de discussie over de transfer van , die FC Twente inruilt voor Spartak Moskou. Bij Studio Voetbal wijst Afellay erop dat de transfer legaal is en ook de morele kant van de discussie niet gevoerd moet worden over de rug van spelers.

“Moeten spelers nou de politieke problemen gaan oplossen? Als jij vijf of zes keer meer kunt verdienen… Dan kunnen we wel allemaal de moraalridder uithangen, maar zo werkt het niet”, zegt Afellay zondagavond bij het praatprogramma. “En Twente was een paar jaar geleden bijna dood. Dus als zij dit bedrag kunnen krijgen, dan begrijp ik dat ze daarvoor kiezen. De speler wil het ook en het is gewoon een legale constructie, toch? Ik begrijp de discussie dan niet.”



Presentator Sjoerd van Ramshorst wijst Afellay erop dat de discussie ook gaat over de moraliteit. “Morele discussie… Ja, NEC haalt ook een speler uit Israël”, doelt hij op de komst van Tjaronn Chery,…