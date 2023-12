Een positieve verrassing: het jaar 2023 voor…

Aan het begin van 2023, na een jaar van negatieve prestaties voor zowel aandelen als obligaties in 2022, was een recessie het basisscenario dat beleggers voor ogen hadden voor het nieuwe jaar. Hoge inflatie betekende destijds meer verkrapping door de centrale banken, wat onvermijdelijk zou leiden tot een inkrimping van de bedrijvenactiviteit. Op een gegeven moment zouden de centrale banken de rente moeten verlagen om het risico van een uitgesproken recessie te voorkomen. Maar niets van dat alles gebeurde.

“De heropening van China, de grote fiscale stimuleringsmaatregelen in de VS en Europa en de resterende kracht van de Amerikaanse consumenten hebben de groei gestabiliseerd. Bijkomend marktoptimisme hield verband met ChatGPT, luxegoederen, afslankmedicijnen, de verwachting van renteverlagingen door de Fed, bitcoin-rally, enzovoort. Dat resulteerde in over het algemeen positieve prestaties van risicomarkten”, schreven Global Market-strategen van JPMorgan onlangs in een rapport.

Nu…

