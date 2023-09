één persoon is nóg schuldiger dan Mislintat

Het ontslag van Sven Mislintat is ingrijpend, maar zal niet alle problemen oplossen bij Ajax. Zondagavond publiceert De Telegraaf een analyse waarin alle ‘hoofdschuldigen aan de ruïnering van Ajax’ op een rij worden gezet.

Mislintat is een van de namen die wordt genoemd. Maar Maurits Hendriks, Chief Sports Officer, treft volgens clubwatcher Mike Verweij ‘de meeste blaam’. “Hendriks kwam als overbodige directeur binnen in de organisatie in de rol van chief sports officer en slaagde erin zich in korte tijd gehaat te maken op De Toekomst vanwege zijn arrogante en dominante gedrag. De voormalige directeur van NOC*NSF schoof Sven Mislintat naar voren als directeur voetbalzaken en steunde de Duitser door dik en dun.”

Andere schuldigen volgens De Telegraaf:

• Voormalig rvc-voorzitter Leen Meijaard: ‘Koos er om onbegrijpelijke redenen voor een jaar lang geen opvolger aan te stellen van de opgestapte directeur voetbalzaken Marc Overmars.’