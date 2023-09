‘Een perfecte middenvelder’ – Voetbal International

Met Anton Gaaei heeft Ajax sinds dit seizoen weer een Deense speler in de gelederen. De rechtsback blijkt goed op de hoogte van zijn voorgangers in Amsterdam.

Gaaei kwam over van Viborg en blijkt ook nog eens over een uitstekende kennis van zijn landgenoten in het shirt van Ajax te beschikken. De beste? ‘Christian Eriksen’, zegt de rechtsback in gesprek met Ziggo Sport. ‘Ik keek veel wedstrijden van hem bij Ajax. Zijn visie, zijn schot, zijn passing, zijn mentaliteit… Voor mij is hij de beste. Een perfecte middenvelder.’