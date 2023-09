‘Een onvergeeflijke fout’ – Voetbal International

Toen Rubiales onlangs betoogde niet af te zullen treden als bondsvoorzitter klapte de bondscoach zijn handen stuk. Dat terwijl er in de internationale voetbalwereld juist veel ophef was over Rubiales, die na het behalen van de wereldtitel voetbalster Jenny Hermoso op de mond had gekust. De la Fuente snapt nu dat zijn reactie op zijn baas niet goed is gevallen.