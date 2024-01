Een nieuwe fase in de race om de beste chips

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Terwijl er in de media veel werd gesproken over de drie DUV-machines die ASML níet leverde was er relatief weinig aandacht voor de splinternieuwe high-NA EUV-machine die het bedrijf wél leverde. High-NA EUV-machines zijn de allernieuwste chipmachines, waarmee over een aantal jaren nog kleinere computerchips gemaakt kunnen worden. De gieterijen van TSMC, Samsung en Intel strijden om de koppositie in de wereldwijde chiprace.







Intel is de eerste





Vol trots plaatste Intel een foto online waaruit bleek dat de eerste machine van het nieuwste type werd ontvangen bij de fabriek in Hillsboro, in het uiterste Noordwesten van de Verenigde Staten. En daar blijft het niet…