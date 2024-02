Een krachtige PA werkt vanuit zelfinzicht

Zelfinzicht, samenwerking en resultaatgericht handelen zijn de drie pijlers waarop Gerry Ubels haar vernieuwde training Personal Assistant heeft gebouwd. “De combinatie van deze gereedschappen maakt jou de ideale personal assistant voor iedere manager”, belooft ze.

Door Vera Bot

Een goede PA zijn, begint met zelfinzicht: het kennen van je sterke kanten, maar ook van je vaste patronen en valkuilen. Gerry: ‘Dan hoor ik iemand zeggen: ‘Ik voel me niet gezien en gehoord’, ‘Ik word niet als professional gezien’ of ‘Ik kan moeilijk nee zeggen’.’

Nu is de rol van personal assistant een dienstbare, je ondersteunt de ander. Het kan een mooie, vervullende rol zijn, maar Gerry waarschuwt ook voor de valkuil die opoffering heet: “Cijfer jezelf niet weg. Alles wat ten koste gaat van jou, gaat over een grens. Pas jezelf dus niet steeds aan, maar begrens en neem je positie in. Als je die niet krijgt, eis je haar op.”

