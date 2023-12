Een Krachtig Wapen tegen Bot Traffic? Onze Bevindingen

Leestijd: 4 minuten

ClickCease is een anti-clickfraude service die zich richt op het detecteren en beschermen tegen klikfraude op verschillende advertentieplatforms. Het biedt beveiliging voor Google Ads, Facebook Ads en WordPress-websites door gebruik te maken van geavanceerde detectie-algoritmen. De service blokkeert frauduleuze IP-adressen automatisch en detecteert en sluit frauduleuze doelgroepen uit. ClickCease is niet verbonden aan een zoekmachine en is een onafhankelijke aanbieder.

Clickcease is dé software dat ons helpt met het uitsluiten van bot traffic voor o.a. Google Ads. Zoals je kunt lezen in ons artikel over bot traffic is ongeveer 40% van het internet bots. Dit betekent dat ook op jouw Google Ads geklikt wordt door deze entiteiten en dit kost je met iedere klik geld. Jaarlijks loopt het verlies in de miljarden, want je betaalt voor deze bots en je verkoopt natuurlijk niks aan ze.

De software van Clickcease helpt ons om al deze bot traffic uit te…