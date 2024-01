Een jaar na de ChatGPT-gekte bezit al één op de vier Nederlandse particuliere beleggers AI-aandelen

Ruim een kwart (26%) van de Nederlandse particuliere beleggers heeft AI-gerelateerde aandelen in hun beleggingsportefeuille. Hiermee volgt Nederland de wereldwijde trend (27%). Dit blijkt uit het meest recente Retail Investor Beat (RIB)-onderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro, uitgevoerd onder 10.000 particuliere beleggers in 13 landen, waaronder Nederland.

In het onderzoek werd beleggers gevraagd naar hun blootstelling aan bedrijven die flink investeren in AI. Een kwart (26%) van de ondervraagden bezit momenteel aandelen van zulke bedrijven. 28% zegt van plan te zijn in de toekomst te investeren in AI-bedrijven. Een derde (32%) is hier niet in geïnteresseerd.

Beleggers tussen de 35 en 44 jaar zien het meest in deze snelgroeiende sector: 43% belegt momenteel in AI-gerelateerde aandelen. Daarna volgen 18-34-jarigen met 38%, 45-54-jarigen met 28% en beleggers ouder dan 55 met 15%. Wereldwijd lopen particuliere beleggers in de VS (32%) en Tsjechië (33%) voorop. Australische…