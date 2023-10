Een Inspirerende Dag bij Bitcoin Amsterdam ~ Crypto-Gids

Beste Crypto-community,

Wat een dag was het bij Bitcoin Amsterdam! Het was een waar genoegen om aanwezig te zijn en met zoveel getalenteerde en gepassioneerde mensen te spreken. De crypto-wereld is bruisend en vol met verhalen, en ik heb de kans gehad om een aantal geweldige mensen te ontmoeten en met hen te praten.

Van ervaren experts tot nieuwkomers in de crypto-ruimte, iedereen had zijn of haar eigen unieke verhaal en perspectief op de toekomst van cryptocurrency en blockchain-technologie. En het beste deel? Ik mocht een aantal van hen interviewen!

📽️ Bekijk de interviews:

Dit heeft ons op een geweldig idee gebracht. We willen meer van deze gesprekken voeren en nog meer boeiende interviews delen. Daarom kondigen we aan dat we binnenkort op bepaalde dagen in Amsterdam de mogelijkheid bieden om met ons te praten en geïnterviewd te worden.

Daarnaast willen we jullie, ons geweldige publiek en onze trouwe lezers, op de hoogte…