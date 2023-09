Een hilarische video van Alexia van Oranje haar eerste Prinsjesdag

Het was gisteren Prinsjesdag en aangezien Alexia van Oranje dit jaar 18 jaar is geworden, nam zij voor het eerst deel aan de verplichtingen. Hier werd een geniale vlog van gemaakt.

Alexia van Oranje op Prinsjesdag

Het was gisteren de allereerste Prinsjesdag van Alexia van Oranje waar zij aan mee moest werken. Ze is veel in het nieuws door haar deelname aan het grote spektakel. Ook de makers van De avondshow met Arjen Lubach besloten er wat over te zeggen, maar dit op een hele grappige manier in te pakken.

Vlog van Alexia

“Hey, it’s me, Alexia”, begint de video. ‘Alexia’ neemt de kijkers mee door de dag van Prinsjesdag. De dag begint ontzettend vroeg en ze probeert haar vader ‘Willem-Alexander’ even wakker te maken. “M’n vader houdt weer ziek lang de badkamer bezet”, zegt ze zuchtend.

Dan gaan ze even koffie halen, voor Alexia – natuurlijk – een koffietje met havermelk. “M’n vader wilde met rum, maar dat hadden ze niet. Supergênant. Toen autootje naar…