Eén hatelijk bericht kwam keihard binnen bij Anton Gaaei na Klassieker

De eerste Klassieker kan voor spelers een hoogtepunt zijn in hun carrière, maar voor werd het een wedstrijd om snel te vergeten. De rechtsback van Ajax speelde een negatieve hoofdrol bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord. In gesprek met het Deense Bold blikt hij terug op het duel, dat verspreid werd over twee dagen en met 0-4 werd verloren. Hij vertelt dat een hatelijke reactie, van iemand die vindt dat Gaaei het Ajax-shirt onwaardig is, hard aankwam.

Gaaei liet zich eerst simpel van de bal zetten door Quinten Timber, die met een listig passje Santiago Giménez in staat stelde de 0-1 binnen te schieten. Een kleine tien minuten later ging Gaaei nóg lelijker in de fout. De Deen trapte de bal horizontaal over het veld in de voeten van Giménez, die met een simpele voetbeweging Jorrel Hato het bos instuurde en ook de 0-2 voor zijn rekening nam. Ajax-trainer Maurice Steijn besloot niet lang daarna Gaaei naar de kant te halen. Hij werd vervangen door Devyne Rensch.