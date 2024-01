Een grote rol voor AI in de toekomst van crypto?

De wereld van cryptocurrency blijft constant veranderen en verbeteren met de mogelijke toetreding van een opmerkelijke nieuwe kracht als het ware: kunstmatige intelligentie. Joe Lonsdale, mede-oprichter van 8VC, deelt zijn inzichten over hoe AI-technologieën zoals Bitcoin, Ethereum en Solana zouden kunnen worden gebruikt in de nabije toekomst. Wellicht ook voor jou handig om te weten.

Nieuwe markt

In een recent interview op CNBC’s Squawk Box sprak Lonsdale over de snelle ontwikkeling van AI en de mogelijke interactie met cryptocurrencies. Met zijn achtergrond als oprichter van Palantir Technologies en Addepar, en zijn betrokkenheid bij de University of Austin in Texas, heeft Lonsdale een vrij diep inzicht in zowel de technologie als financiën.

Lonsdale zegt dat, naast de normale beleggers en handelaars, ‘AI-agents’ misschien de toekomstige kopers van Bitcoin zouden kunnen zijn. Deze AI-gestuurde entiteiten zouden zich kunnen bezighouden met het gebruik van Bitcoin voor de…