Een greep uit de Netflix Trendinglijst: Formula 1: Drive to Survive

In deze reeks doen we een poging je te helpen door een willekeurige titel uit de lijst met trending content van Netflix te halen en je te vertellen waarom wij het de moeite waard vinden om te kijken. Dit keer een show voor de mensen die elke race weekend hopen dat het flink gaat regenen: Formula 1: Drive to Survive.

Een documentaire, of gewoon Hollywood?

Drive to Survive heeft een gemengde reputatie onder de Formule 1 fans. Aan de ene kant heb je de mensen die snerend verwijzen als “DTS fans.” DTS is de afkorting voor Drive to Survive. De sensatie makerij van de serie valt duidelijk niet bij iedereen in de smaak en wordt een soort symbool voor alles wat er kennelijk mis is met de sport, het grote geld, de belangen die ver boven het pure racen uitstijgen. De GP van Miami toonde al aan dat voor de grote namen achter de sport, F1 veel meer een spektakel moet worden. Meer dan één F1 rijder is het in ieder geval ten dele eens met dat statement.

Maar Drive to Survive…