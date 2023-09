Een grafiek maken in Excel: zo doe je dat

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Grafieken maken is in Excel 2019 supersnel gedaan. Ze krijgen ook automatisch een mooie opmaak. We tonen je de drie meest voorkomende soorten zien: lijngrafiek, kolomgrafiek en taartdiagram. En je maakt kennis met een nieuw type grafiek, het trechterdiagram.

Erg handig in Excel 2019 is het menu Snelle analyse. Zodra je gegevens selecteert, verschijnt rechts onder de selectie een knop; mogelijk heb je dat al eerder gemerkt. Deze knop heet Snelle analyse. Klik je op die knop, dan opent er een menu met tabbladen voor opmaak, totalen, tabellen, sparklines en grafieken. Wat de grafieken betreft, stelt Excel hier meteen de soorten grafieken voor die het best bij de geselecteerde gegevens passen. De standaardopties kan je desgewenst verfijnen. In dit menu is Livevoorbeeld erg nuttig: selecteer je gegevens, klik op de knop Snelle analyse en…