‘Een financieel duurzaam beleid is belangrijk’ – Voetbal International

Ajax toonde zich deze zomer bedrijvig op de transfermarkt. ‘We hebben geld verdiend en qua salarissen zijn we omlaag gegaan’, zegt Mislintat daarover. ‘Er is ook een nieuwe salarisstructuur gecreëerd. Dat komt erop neer dat spelerssalarissen gereduceerd worden wanneer we geen Champions League spelen.’

Die afspraak is in alle nieuwe contracten meegenomen. ‘De komende jaren is het de bedoeling om dat in alle verbintenissen op te nemen. Dat is namelijk een structuur waardoor je voorbereid bent op alle scenario’s, financieel duurzaam beleid is belangrijk. Daarbij is het ook van belang dat je spelers laat begrijpen dat ze moeten presteren om Champions League te halen. Dat ze het vervolgens ook merken wanneer dat wel of niet lukt, precies zoals wij als club dat ook voelen.’