Een film maken van je foto’s en video’s in Google Foto’s

Google Foto’s bestaat al jaren, waardoor de kans groot is dat je een uitgebreide collectie aan foto’s en video’s bijeen hebt gespaard. Wist je dat je die kan samenvoegen tot korte filmpjes? Bijna iedereen met een Android-telefoon maakt gebruik van Google Foto’s om een back-up van zijn foto’s te maken in de cloud. In mei 2015 is deze feature geïntroduceerd, dus als je in het prille begin al gestart bent met back-ups, heb je bijna tien jaar aan beeldmateriaal. In plaats van die beelden digitaal stof te laten verzamelen, kan je er ook een leuke film mee maken.

STAP 1 / Diep in de bib

De kans is bestaande dat je nog nooit verder hebt gekeken dan het eerste tabblad van Google Foto’s op je telefoon. In de balk onderaan heb je namelijk vier tabbladen en hier hebben we de laatste nodig, de Bibliotheek. Daar zie…