Een factuur maken, zo doe je dat op de juiste manier

Leestijd: 6 minuten

Zo, je klus zit er op en nu wil je graag betaald worden. Hiervoor dien je een factuur op te stellen en te versturen naar je klant. Op de factuur staan enkele gegevens, waarmee de klant een goed overzicht krijgt van wat jij hebt geleverd en hoeveel dit kost.

Maar hoe moet je en factuur maken, wat moet er op een factuur staan en hoe moet je een factuur sturen? Dit en meer behandelen we in dit artikel. Lees snel verder om alles te weten over een factuur.

Snel actie ondernemen? Met deze business tools zit je goed!

Wat is een factuur?

Een factuur is niks anders dan een rekening. In een restaurant krijg je nadat je wat hebt gegeten ook een rekening met daarop wat je hebt gegeten en hoeveel dit heeft gekost. Als jij een klus voor een klant hebt gedaan stel jij ook een rekening op met de door jou geleverde producten en/of diensten.

Voordat jij een klus aanneemt heb je waarschijnlijk een offerte opgesteld. Hierin staan de verwachte kosten voor de…