Een betere samenwerking in Teams: voorkom deze 5 valkuilen

Om het maximale uit Microsoft Teams te halen is het van groot belang om een aantal veelvoorkomende valkuilen te vermijden, aangezien deze onze efficiëntie aanzienlijk kunnen belemmeren. In dit blog nemen we een kijkje in deze fouten en geven we je tips hoe je ze (de volgende keer) kunt vermijden. Zo zorg jij voor een betere samenwerking in Teams voor jezelf en voor je collega’s.

1. Onvoldoende training

Effectieve samenwerking in Teams kan eigenlijk niet zonder training en daarom is het belangrijk om voldoende tijd te investeren in het begrijpen van alle mogelijkheden. Neem daarvoor deel aan trainingssessies, bekijk YouTube filmpjes en lees eventueel (Office 365/Teams boeken). Zo leg je een sterke basis voor productief gebruik en voorkom je onnodige frustraties.

2. Ongeorganiseerde Teams en…