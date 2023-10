‘Een beperkte speler die het niveau mist’

Supporters van Ajax zijn na de zondag in de tweede helft uiteindelijk gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord (0-3) kritisch op . Reden hiervoor is een moment in minuut 44 van De Klassieker.

Van den Boomen kwam op slag van rust bij een 0-3 achterstand in kansrijke positie, nadat hij Quinten Timber de bal had ontfutseld op het middenveld. De middenvelder van Ajax had links van zich een uitgelezen afspeelmogelijkheid: de pijlsnelle Carlos Forbs was ontsnapt aan de aandacht van zijn directe tegenstander Lutsharel Geertruida en had ogenschijnlijk eenvoudig door Van den Boomen vrijgespeeld kunnen worden in het strafschopgebied van Feyenoord.

© ESPN

© ESPN

© ESPN



Artikel gaat verder onder video



Van den Boomen koos echter voor een andere oplossing: hij verstuurde met de buitenkant van de rechtervoet een pass naar de rechter buitenkant, richting Steven Berghuis. Laatstgenoemde ontving de bal uiteindelijk ver buiten de zestien van Feyenoord en…