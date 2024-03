Een aparte speaker voor een aparte TV: de LG StanbyME speaker

Deze speaker is speciaal ontworpen voor de LG StanbyME verplaatsbare TV – maar werkt ook als Bluetooth-speaker voor gebruik onderweg.

De LG StanbyME is een opmerkelijke TV, waarvoor LG een even buitenissige aparte speaker beschikbaar maakt: de LG StanbyME XT7S.

Bij aankondiging waren we er al van gecharmeerd, maar het duurde tot vorig jaar voor hij in Nederland op de markt kwam. De LG StanbyME is een 27-inch televisie op een rolvoet en standaard. Je pakt ‘m erbij wanneer je wilt kijken en zet hem uit het zicht als je klaar bent. Voor de tv-aversen onder ons een interessante optie om toch af en toe een beeldscherm bij de hand te hebben. Dankzij webOS is de StanbyME grotendeels draadloos (afgezien van de voeding) te gebruiken. Ook de nu beschikbare LG StanbyME speaker is draadloos, en al even eigenzinnig.

LG StanbyME speaker: voor gebruik binnen en buiten

De StanbyME speaker is een draadloze Bluetooth speaker, die bovendien enigszins stof- en…