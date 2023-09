Een andere zoekmachine dan Google, dit zijn je opties

Leestijd: 4 minuten

Google is al jarenlang de marktleider als het gaat om search engines. Kijkend naar onderzoeken op dit gebied wordt duidelijk dat Google een wereldwijd marktaandeel heeft van bijna 92%. Googelen is inmiddels ook een werkwoord geworden.

Het is een kwestie van tijd tot het opgenomen wordt in de Dikke Van Dale. Opvallend is trouwens dat Google vaker wordt gebruikt op mobiele toestellen dan op laptops en desktops. Dat zal iets te maken hebben met de vertrouwde interface.

De oprichters Larry Page en Sergej Brin hadden niet kunnen vermoeden hoe de waarde van hun bedrijf zich zou ontwikkelen toen zij hun uitvinding in 1999 voor 750.000 US-dollar aanboden aan een branchegenoot. Die zal zich nog wel eens op zijn bolletje krabbelen! 5 jaar later, bij de IPO, oftewel de beursintroductie, werd een bedrag opgehaald van 1,67 miljard US-dollar.

Inmiddels uitgebreid met activiteiten zoals Google AdWords, Google Cloud en Google Workspace vertegenwoordigt het…