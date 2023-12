Een alleskunner van FRITZ!: de beste voor je thuisnetwerk

De FRITZ!Box is een echte alleskunner voor je thuisnetwerk. Zoals deze FRITZ!Box 7590 AX: DSL-modemrouter, mesh master, telefooncentrale, smart home centrale en Wi-Fi 6 leverancier voor alle draadloze apparaten in je huis.

Je Wi-Fi router moet niet alleen snel en stabiel zijn, maar ook uitbreidbaar en overal mee samenwerken. Dus kies je een alleskunner van FRITZ!Box!

Een thuisnetwerk is allang méér dan een manier om je laptop en smartphone met internet te verbinden. Je televisie, game console, maar ook je slimme verlichting, slimme energiemeter, de videodeurbel, slimme assistenten en nog veel meer: het heeft allemaal een snelle en in elk geval stabiele verbinding naar buiten nodig. Dat vraagt om een verkeersleider die van alle markten thuis is, oftewel de FRITZ!Box. Deze alleskunner van FRITZ! zorgt voor snelheid, stabiliteit en gemak. Zodat je niet hoeft te denken over of en hoe je netwerk het doet, maar dat je je kan bezighouden met waar dat netwerk…