ECP | Weer dividendgroei bij winkelvastgoedfonds

ECP heeft over de eerste negen maanden de netto-huuropbrengsten met 7,1% opgevoerd naar €144,6 mln. De autonome huurgroei op jaarbasis lag op 8,3%, vooral gedreven door de hoge indexatie in Italië en Zweden. In België en Frankrijk lagen de inflatiecijfers wat lager. Het directe beleggingsresultaat uit de exploitatie van de winkelcentra steeg met 3,6% naar €96 mln, ofwel €1,81 per aandeel (+2,3%). Hogere huren compenseerden de stijging van de rentelasten.



Aangezien de rente op 81% van de uitstaande schuld is vastgezet, blijven de gevolgen van de rentestijging vooralsnog beperkt. De rentelasten in de resterende maanden van dit jaar stabiliseren op het huidige niveau. Dit geeft ECP vertrouwen om de…