ECP | Hogere rente heeft weinig vat op winkelfonds

Consumenten trekken zich weinig aan van de hoge inflatie en oplopende rente. De winkelcentra van ECP boekten in de eerste zes maanden een sterke omzetgroei van 9,2%, waarmee de omzetten duidelijk boven het pre-coronaniveau liggen. Alleen het belangrijke modesegment is nog niet volledig hersteld van de coronacrisis, maar ook hier trekt de omzet aan.



Dankzij de uitstekende gang van zaken bij de winkeliers, kon ECP zonder moeite de indexering doorvoeren en de huren op vergelijkbare basis met 8,2% verhogen. Nieuwe huurcontracten en contractverlengingen werden per saldo tegen 6,7% hogere huren afgesloten, wat eveneens de sterke huurdersvraag onderstreept. Zoals we gewend zijn bij ECP blijft de leegstand op een zeer laag niveau van…