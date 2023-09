Econoom Rabobank: inflatiecijfer CBS is schijnwerkelijkheid

Leestijd: 2 minuten

Het inflatiecijfer dat statistiekbureau CBS donderdag heeft gepubliceerd, klopt niet met wat mensen voelen. Dit zegt econoom Hugo Erken van RaboResearch. “Het is een schijnwerkelijkheid.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam donderdag met voorlopige cijfers over de inflatie in augustus. Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen, is volgens het statistiekbureau afgenomen. De inflatie kwam deze maand uit op 3 procent. In juli waren de prijzen nog gestegen met 4,6 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De Rabobank heeft berekend dat de inflatie deze maand in werkelijkheid 9,7 procent is vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Het hogere cijfer van de bank heeft te maken met de veranderde rekenmethode die het CBS sinds kort gebruikt voor het berekenen van de inflatie, aldus de econoom. Voorheen pakte het CBS de tarieven van nieuwe energiecontracten voor het berekenen van de inflatie. Maar dat kon een vertekenend…