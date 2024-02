Economische groei eurozone ongewijzigd

(ABM FN-Dow Jones) De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal stabiel gebleven ten opzichte van het derde kwartaal. Dit bleek donderdag uit de cijfers van Eurostat.

In het afgelopen kwartaal maakte de economie een pas op de plaats op kwartaalbasis, terwijl er vorige kwartaal nog een lichte daling was van 0,1 procent. Voor economen kwam dat niet als een verassing en waren de cijfers nagenoeg zoals verwacht.

Op jaarbasis steeg de economie in de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent.

