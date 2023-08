Economische bedrijvigheid eurozone krimpt nog sterker

Leestijd: 2 minuten

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in augustus nog sterker gekrompen dan een maand eerder. Vooral in de industrie gaan de zaken al enige tijd minder goed door dalende orders en een afgenomen productie. De krimp in de industriesector viel echter wel iets minder sterk uit dan in juli, aldus voorlopige cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De dienstensector laat nu echter ook een krimp zien.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, zakte in augustus naar een stand van 47,0, van 48,6 een maand eerder. Daarmee is die inkoopmanagersindex, die wordt gezien als een barometer voor de algehele economische situatie, gedaald naar het laagste niveau sinds november 2020. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De krimp viel ook groter uit dan economen hadden verwacht.

De graadmeter voor de industrie kwam uit op 43,7, tegen een niveau van 42,7 een maand eerder. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la…