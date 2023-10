Economie China verrast in 3e kwartaal met groei van 4,9 procent

Leestijd: 2 minuten

De economie van China heeft in het derde kwartaal een groei van 4,9 procent laten zien in vergelijking met een jaar eerder, wat een snellere groei is dan vooraf werd verwacht. Echter, vergeleken met de groei van 6,3 procent in het tweede kwartaal, is dit een vertraging, zoals blijkt uit de gegevens van het Nationale Bureau voor de Statistiek.

Analisten Optimistisch ondanks Vastgoedcrisis

Volgens analisten tonen deze cijfers aan dat de Chinese economie robuust genoeg is om de door de regering gestelde groeidoelstellingen te behalen. Voor het gehele jaar 2023 heeft Beijing een groeidoelstelling van ongeveer 5 procent vastgesteld. Ter vergelijking: vorig jaar groeide de op een na grootste economie van de wereld met 3 procent, wat het op een na laagste tempo was sinds de jaren 70. Voor 2022 had Beijing een groeidoel van 5,5 procent voor ogen.

De financiĆ«le markten hadden een lagere groei verwacht in het derde kwartaal vanwege de huidige ongekende…