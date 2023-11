Economen op BeleggersFair: vooral optimistisch over de lange termijn

Dat er een macro-economische economische dip komt is wel duidelijk, maar wanneer en hoe groot wordt die? Dat was het thema waarover het panel van economen hun gedachten lieten gaan tijdens het plenaire ochtendprogramma van de BeleggersFair op 10 november: Elwin de Groot (hoofd macrostrategie bij Raboresearch), Edin Mujagić (hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer) en Hans Stegeman (hoofdeconoom bij Triodos Bank).

Voor de duidelijkheid: de Europese economie zit al in een dip en de markten hebben dit grotendeels al verteerd. Het is echter de aankomende dip in Amerika die de wereld met enige zorgen tegemoet ziet.

De economen verschillen van mening hoe erg dit gaat worden. Stegeman en Mujagić vrezen grote gevolgen. Mujagić denkt vooral aan een recessie die anders zal zijn dan die in het verleden. “Als je een recessie meemaakt, loopt werkloosheid op en gaat overheid normaal gesproken stimuleren. Politiek ligt dat momenteel echter moeilijk in VS. Centrale banken moeten de rente verlagen…