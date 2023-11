Economen merken weinig van deflatie, prijzen boodschappen stijgen

Leestijd: < 1 minuut

Hoewel recente inflatiecijfers van het CBS aangeven dat het dagelijks leven in oktober 0,4% goedkoper is geworden in vergelijking met vorig jaar, stellen economen van ABN AMRO en Rabobank dat dit in de praktijk niet merkbaar is. De daling is voornamelijk te wijten aan de afname van de energieprijzen, die vorig jaar uitzonderlijk hoog waren.

Economen wijzen erop dat de manier waarop het CBS energieprijzen berekent dit jaar is veranderd, wat de cijfers enigszins vertekent. Vorig jaar baseerde het CBS zich op de prijzen van nieuwe energiecontracten, die aanzienlijk waren gestegen. Nu neemt het CBS ook de tarieven van lopende contracten mee, die doorgaans lager zijn. De eerder gepubliceerde inflatiecijfers zijn echter niet herzien volgens deze nieuwe methode.

Daarnaast stellen beide economen dat de huidige inflatiecijfers niet volledig overeenkomen met de dagelijkse ervaring van consumenten, aangezien de meeste prijzen niet zijn gedaald ten opzichte van…