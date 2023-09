EcoFlow: iedereen een eigen energiecentrale met een thuisaccu

Op IFA 2023 toonde EcoFlow een groot assortiment aan thuisaccu’s en verplaatsbare (back-up) accu’s voor allerlei toepassingen.

Zonnepanelen, inverters en accu’s, het zijn geen dagelijkse onderwerpen voor TechFi. Maar als je ze als compleet pakketje kunt aanschaffen om caravan of tuinhuis van stroom voor wat verlichting en opladers te voorzien, moeten we toch even kijken. EcoFlow levert dat soort pakketten (en onderdelen ervoor) in heel veel soorten en maten.

Powerbanks zijn bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, maar een thuisaccu oftewel powerbank voor je hele huis: dat is voor veel mensen nog moeilijk voorstelbaar. Voor ons ook, maar een toenemend aantal fabrikanten ziet wel degelijk brood in zo’n voorziening. Eén daarvan is EcoFlow, dat op IFA aanwezig was in een hal met gelijkgestemden. Het bedrijf levert draagbare en vast monteerbare thuisaccu’s in een breed aantal capaciteiten. Zoals de EcoFlow PowerOcean en PowerOcean DC. Het…