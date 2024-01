ECB’s Renteverlaging Afhankelijk van Loonstijgingen in Europa

Leestijd: < 1 minuut

Voordat de Europese Centrale Bank (ECB) kan beginnen met het verlagen van de rente, zullen eerst de lonen minder hard moeten stijgen. Dat heeft de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, tevens een van de beleidsbepalers bij de ECB, gezegd in een interview met zakenzender CNBC op het World Economic Forum in Davos. Daarvoor wil hij meer bewijs hebben.

Knot waarschuwde vorig jaar ook al voor een dreigende loon-prijsspiraal. Dat betekent dat mensen door een hoger salaris meer kunnen uitgeven, wat de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt verder opdrijft. Met een hogere inflatie tot gevolg. Daar komt bij dat er over de lonen van veel Europese werknemers opnieuw wordt onderhandeld aan het begin van dit jaar. De uitkomsten daarvan kent de ECB vooralsnog niet.

“We zijn optimistisch over het vooruitzicht dat we terugkeren naar een inflatie van 2 procent in 2025”, zegt Knot in het interview. Die 2 procent is de doelstelling van de ECB. Maar…