ECB zal ondanks dalende inflatie rente gelijk houden

Zelfs nu de inflatie sneller daalt dan verwacht, zal de Europese Centrale Bank (ECB)naar verwachting de rentetarieven ongewijzigd laten tijdens de beleidsvergadering van deze week, zeggen analisten.

Hoewel de volgende stap van de ECB waarschijnlijk een renteverlaging zal zijn, wordt nu verwacht dat deze in juni zal plaatsvinden. Bovendien neemt de verwachting toe dat de ECB de rente in 2024 minder sterk zal verlagen dan eerder was voorspeld.

Voor beleggers, nu de ECB deze week de rente naar verwacht gelijk houdt, zal de focus liggen op aanwijzingen voor de timing van die renteverlaging uit de bijgewerkte inflatie- en macro-economische vooruitzichten van de ECB.

ECB houdt rentetarieven op recordhoogte

Sinds september 2023 heeft de ECB haar belangrijkste rentetarief – bekend als de belangrijkste herfinancieringsrente of MRO – op een recordhoogte van 4,5% gehouden.

Tijdens de eerste vergadering van het jaar, op 25 januari, besloot het bestuur van de ECB om haar beleidskoers te…

