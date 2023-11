ECB-vicepresident waarschuwt voor tijdelijke opleving inflatie

Leestijd: < 1 minuut

Vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gewaarschuwd dat de inflatie in de eurozone in de komende maanden mogelijk tijdelijk zal stijgen.

Dit komt doordat de basiseffecten van de forse toename van energie- en voedselprijzen in het najaar van 2022 zullen wegvallen, waardoor het vergelijkingseffect met de hoge inflatieniveaus van vorig jaar afneemt. Desondanks verwacht De Guindos dat de inflatie op middellange termijn zal blijven afkoelen.

De inflatie in de eurozone is na een reeks renteverhogingen door de ECB aanzienlijk gedaald van bijna 11 procent een jaar geleden tot 2,9 procent in oktober, het laagste niveau in twee jaar. Toch ligt dit cijfer nog steeds boven de ECB-doelstelling van 2 procent. ECB-bestuurders benadrukken dat het bereiken van de gewenste inflatieniveaus een uitdaging blijft.

Energie- en voedselprijzen vormen belangrijke bronnen van onzekerheid voor de inflatie, met name vanwege toenemende…