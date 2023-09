ECB verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes opnieuw met 25 basispunten verhoogd maar lijkt daarmee wel klaar met het verder verhogen van de rente.

De basisrente komt daarmee uit op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

“De inflatie loopt verder terug, maar de verwachting is nog steeds dat ze te lang te hoog blijft. De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn”, zei de ECB in een toelichting.

De centrale bank leek donderdag wel te hinten op een pauze. “Op basis van zijn huidige beoordeling is de Raad van Bestuur van mening dat de basisrentetarieven van de ECB een niveau bereikt hebben dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling”, zei men in het…