ECB houdt rente ongewijzigd, markt ziet…

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag haar belangrijkste rentetarief voor de vierde keer op rij ongewijzigd gelaten. Maar de herziene inflatievooruitzichten leidden ertoe dat beleggers nu de eerste renteverlaging in juni verwachten.

De Europese aandelenmarkten stegen door de verlaagde inflatievooruitzichten en de euro verloor aan waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Het rentebesluit werd alom verwacht en twee derde van de economen voorspelt nu een eerste renteverlaging in juni. De belangrijkste herfinancieringsrente en de rentetarieven op de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit werden ongewijzigd gelaten op respectievelijk 4,50%, 4,75% en 4,00%.

De ECB zweeg over een eventuele renteverlaging. In de Verenigde Staten benadrukte Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell op woensdag dat er geen haast is om de rente te verlagen.

Eerste renteverlaging in juni?

De gekozen formuleringen in de verklaring van vandaag bij het rentebesluit zal beleggers…

Lees verder bij www.morningstar.nl