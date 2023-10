ECB besluit verder te gaan met voorbereidingen digitale euro

Leestijd: 2 minuten

De Europese Centrale Bank (ECB) zet de voorbereidingen voor de invoering van de digitale euro voort, zoals aangekondigd op woensdag. Deze innovatie zou in de toekomst dezelfde transacties mogelijk maken als nu mogelijk zijn met betaalkaarten, maar dan zonder de tussenkomst van conventionele, commerciƫle banken. In plaats daarvan zou de transactie rechtstreeks via de centrale bank verlopen.

Onderzoeks- en Ontwikkelingsfase

Al enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar deze belangrijke monetaire vernieuwing, onder leiding van de ECB en in samenwerking met onder andere De Nederlandsche Bank (DNB). Belangrijke aandachtspunten zijn de veiligheid van de digitale euro en de borging van privacy. Met het groene licht voor verdere voorbereidingen, beweegt het project zich naar een nieuwe fase. In de nabije toekomst zullen de centrale banken onder andere een app voor de digitale euro testen en onderzoek doen naar welke partijen de benodigde technische systemen…