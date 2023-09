eCash september: goedkoop aandelen kopen

Het is tijd voor beleggers om te gaan shoppen. In de nieuwe eCash vindt u alvast wat tips.

Het nieuwe beursseizoen staat op het punt om te beginnen. Oktober/november kan veelal worden gezien als het begin van een nieuwe opgaande beweging na meestal een dramatisch verloop in de zomermaanden. Gelukkig bleef de schade dit jaar beperkt. Dit jaar gaat het om een dip van 7% tegen vorig jaar 13%.

Met op het juiste moment in de markt stappen, kan de eerste winst worden gemaakt. De toppers en losers over de afgelopen 5 jaar maken inzichtelijk dat de mooiste winsten waren te behalen met de uitgevers en ICT. Bij de losers kunnen echt een paar kansen zitten als Just Eat Takeaway, niet vanwege het geweldige management maar vanwege een bijna natuurlijke reactie op de daling van meer dan 70%. Degelijker is wellicht de keuze voor Amazon.

Hot is de nieuwe goudkoorts. Microsoft en OpenAI braken de markt open voor AI (artificial…