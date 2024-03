eCash maart: Pilletjes voor een beter rendement

In de eCash van maart vindt u ditmaal veel kansrijke tips voor een gezonde beleggingsportefeuille.

Ouder worden wil niemand. Het gaat kraken en krakken. Enge ziektes ontnemen het genot. Gelukkig zijn medicijnen in ontwikkeling die het allemaal draaglijker maken. Nu niet dat pilletje of spuitje, maar kansrijke aandelen in de gezondheidssector waarmee mooie winsten kunnen worden gemaakt. Dan wordt ouder worden leuker: een gezonder lichaam en een gezonder lichaam en een gezondere beleggingsportefeuille.

Apple lijkt als een verdwaald eendje achter de grote spelers aan te zwemmen en doet net als anderen: zich storten op kunstmatige intelligentie. Nvidia komt als grote winnaar uit de bus, maar de klonen beginnen te prikken in het groeimodel. Ach, en misschien verdwijnt ASML wel naar Frankrijk. Niet dat ik er mee kan zitten. Het aandeel is thuis in elke portefeuille.

Kansen zijn er ook met vastgoedfondsen. De prijzen in de markt voor…