Ebusco | Markt blijft terughoudend over bussenfabrikant

Medio december vorig jaar verlaagde Ebusco het middelpunt van de omzetverwachting voor geheel 2023 van €155 mln naar €150 mln. Hoewel de fabrikant van elektrische bussen de laatste tijd grote stappen heeft gezet in de optimalisatie van de logistieke processen, blijkt toch nog niet alles op rolletjes te lopen. De uitbreiding van de capaciteit in Deurne ligt wel op schema en via de partners in China zijn inmiddels de eerste in serie geproduceerde Ebusco 3.0 composiet bussen geassembleerd en klaar voor verscheping dit jaar. Voor de tweede helft van 2023 rekent Ebusco op een aanzienlijke (30-45%) verbetering van de ebitda vergeleken met het verlies van €43,5 mln over…