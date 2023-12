Ebusco | E-bussenfabrikant wacht jaar van de waarheid

Problemen in de toeleveringsketen en tekort aan geschoold personeel brachten Ebusco afgelopen jaar dieper in de problemen. Klanten bleven wel bestellingen plaatsen. Dat laatste is gunstig, maar het niet volgens afspraak kunnen leveren zorgde ook voor boetes en knaagt aan het vertrouwen. Na het enorme operationele verlies van €43,5 mln over de eerste jaarhelft raakte de beloofde operationele winstgevendheid voor dit jaar uit zicht. Bij de halfjaarcijfers verlaagde het bedrijf uit Deurne ook de middellange termijndoelstelling voor de ebitda-marge van 35% naar 20-25%. Alle kostenstijgingen en mogelijke vertragingen zetten dus druk op de winstgevendheid.



