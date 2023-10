Ebusco | Bussenfabrikant ziet nog altijd fors winstherstel

Ebusco, de fabrikant van elektrische stadsbussen, verwacht dit jaar 250-300 bussen te kunnen afleveren. Eind derde kwartaal staat de teller op 138 stuks. Dat impliceert dat er in het vierde kwartaal een veel hoger aantal bussen gemaakt en afgeleverd kunnen worden. Echter, begin dit jaar voorzag het concern nog 550-600 bussen te kunnen leveren. Door tekorten aan onderdelen en mankracht werd dat een utopie. Inmiddels wordt er wel progressie gemaakt met de samenwerking met assemblage-partners en uitbreiding van de productiecapaciteit. Dat geldt ook nadrukkelijk voor het composietmodel 3.0.



Het concern rekent nu op een jaaromzet van €145-€165 mln. Dat is flink hoger dan de €111,6 mln over 2022, maar schiet wel circa 13% tekort…