eActros 600: De nieuwe elektrische vrachtwagen van Mercedes

Ook de toekomst van het vrachtverkeer over de weg is elektrisch. Althans, wanneer het aan Mercedes-Benz ligt. Eind volgend jaar wil het automerk beginnen met de productie van de eActros: een elektrische vrachtwagen met een laadvermogen van 22 ton en een rijbereik van 500 kilometer.

De specificaties van de nieuwe eActros

De eActros 600 is standaard uitgerust met twee elektrische motoren die door een versnellingsbak met vier versnellingen maximaal 600 kW aan vermogen leveren. Aan dit gegeven ontleent de eActros 600 dan ook haar naam. Continu vermogen ligt echter wat lager, afhankelijk van omstandigheden rond de 400 kW.

De energie voor deze motoren wordt geleverd door een accusysteem van 800v. Om dit systeem te accommoderen is het chassis verlengd. Men heeft straks de keuze uit een wielbasis van 4,6 of 4,9 meter. Hiermee komt de totale lengte op minstens 6,23 meter. Zo lang dat de eActros alleen maar de weg op mag, omdat de relevante wetgeving in de EU onlangs is…