EA trekt alle FIFA games van de digitale schappen

Alle FIFA games van EA zijn door de uitgever uit de handel gehaald, inclusief het vorig jaar uitgegeven FIFA 23. De games zijn niet meer beschikbaar op de PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam en de Epic Games Store. Het duurde even voor de officiële sites van EA deze wijziging zelf ook hadden opgemerkt. Uren lang stuurde de links op de officiële site van FIFA 23 je bijvoorbeeld naar dode winkelpagina’s.

Vaarwel FIFA

De FIFA reeks is een van oudste. De eerste titel, FIFA international Soccer, kwam in 1993 uit. Het daarop volgende jaar begon de karakteristieke nummering met FIFA Soccer 95, om vanaf 1996 de standaardformule te blijven volgen die werd geïntroduceerd met FIFA 97.

Sindsdien is er elk jaar tenminste één FIFA game uitgekomen. De reeks is ongetwijfeld de meest populaire serie voetbalgames op de markt. Met de games zijn financieel nogal wat successen geboekt. Toch is er ook kritiek. Zo zou er regelmatig volgens velen…