E-stepproducent Lavoie van Britse McLaren neemt VanMoof over

Leestijd: 2 minuten

E-bikemaker VanMoof wordt overgenomen door e-stepfabrikant Lavoie van het Britse McLaren. Dat melden de curatoren van VanMoof. Lavoie is van plan verder te groeien door de overname en de activiteiten van VanMoof verder te ontwikkelen, meldt het bedrijf in een verklaring. Lavoie, dat elektrische steps maakt die ingeklapt kunnen worden, meldt wel dat er voor het leeuwendeel van het oorspronkelijke aantal VanMoof-medewerkers geen plek meer zal zijn.

Het bedrijf heeft volgens de curatoren ingestemd met de aankoop van onder meer de bedrijfsinventaris en de voorraad. Hoeveel geld met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt. “Met zijn volgende generatie e-bikes, slimme technologie, innovatief design en loyale klantenkring passen VanMoof en Lavoie perfect bij elkaar”, vindt topman Eliott Wertheimer van Lavoie. Hij spreekt de ambitie uit om de 190.000 klanten die VanMoof wereldwijd heeft “op de weg te houden terwijl we de VanMoof business stabiliseren en…