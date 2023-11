DZ Bank gaat beginnen met cryptobewaring voor institutionele beleggers

DZ Bank AG, de op twee na grootste bank in Duitsland op basis van activa, heeft onlangs haar eigen baanbrekende platform voor digitale activabewaring geïntroduceerd, ontwikkeld op basis van blockchain-technologie.

Positieve ontwikkelingen voor crypto in Duitsland

In een officiële aankondiging die op 2 november werd gepubliceerd, onthulde de bank haar plannen om nauw samen te werken met institutionele klanten en hen de mogelijkheid te bieden om te handelen in crypto-effecten, waaronder de opmerkelijke crypto-obligatie van Siemens, waar DZ Bank zichzelf zes maanden geleden al voor had ingeschreven. Holger Meffert, hoofd Securities Services & Digital Custody bij DZ, uitte de interesse van de bank in de gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) als volgt: