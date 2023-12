Dyson Zone review: fris geluid, maar ook een frisse neus?

De Dyson Zone is met zijn luchtreinigende vizier een ANC-hoofdtelefoon als geen ander. Zeker niet in deze uitvoering in Pruisisch Blauw.

Inmiddels heeft heel de wereld de kans gehad om luchtig te doen over de Dyson Zone. Nu de gemoederen wat bedaard zijn over het excentrieke design, is het tijd om even nuchter te kijken wat deze over-ears koptelefoon met noise-cancelling te bieden heeft.

Geen hoofdtelefoon veroorzaakte het voorbije jaar meer opmerkingen dan de Dyson Zone. Laten we eerlijk zijn: het ziet er apart uit. De Zone is dan ook niet zomaar een zoveelste koptelefoon met noise-cancelling. Het is, aldus Dyson, een mobiele luchtreinigingssysteem, ontworpen voor een tijdperk net na corona en met nog altijd veel angst rond luchtvervuiling en gezondheidsrisico’s door fijnstofdeeltjes.

Dyson Zone: twee uitvoeringen

Daarnaast is het óók een noise-cancellinghoofdtelefoon. Hij is te koop in twee uitvoeringen: felblauw met zilverkleurige behuizing en…