DWS ziet hogere stand voor DAX

De Duitse beurs zit dit jaar in de lift, maar DWS ziet de toekomst voor de DAX nog zonniger in. De vermogensbeheerder denkt dat de DAX binnen een jaar de 18.700 punten aantikt. “Dit is vooral gebaseerd op de economische verwachtingen”, stelt DAX-kenner Sabrina Reeh. “Vanaf de tweede helft van het jaar verwachten we dat de belangrijkste economische indicatoren stijgen en dat geeft bedrijfswinsten een boost”.

Op 13 maart sloot de DAX voor het allereerst op 18.000 punten. Ondanks de zwakker wordende Duitse economie, breekt de aandelenmarkt het ene record na het andere. Hoe kan dat? Reeh, specialist in Duitse aandelen, wijst naar de export van Duitse zwaargewichten. “De 40 bedrijven in de DAX zijn multinationals en genereren ongeveer 80 procent van hun winst in het buitenland, waar de economische situatie veelal beter is dan in eigen land”.

Ook het vooruitzicht op versoepeling van het monetaire beleid biedt volgens haar ruggensteun. “Wij gaan ervan uit dat de centrale…