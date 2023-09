DVD-RW wissen of formatteren lukt niet

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

“DVD-RW’s zijn blijkbaar standaard beveiligd tegen schrijven. Eens vol, kan ik ze niet leegmaken. De optie ‘erase disk’ wordt niet aangeboden in mijn systeem (Windows 11). Formatteren lukt ook niet. Dan krijg ik de foutmelding: schijf tegen schrijven beveiligd. Hebben jullie een verklaring?“

Van Staf

Ja, het is mogelijk dat je DVD-RW-schijf beveiligd is tegen schrijven. Er zijn twee soorten beveiliging die van invloed kunnen zijn op het wissen of formatteren van een DVD-RW-schijf: schrijfbeveiliging en schijfbeveiliging. Schrijfbeveiliging wordt gebruikt om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden overschreven of gewist. Het kan zijn dat je DVD-RW-schijf per ongeluk is ingesteld op schrijfbeveiliging. Om de schrijfbeveiliging op te heffen, zoekt je naar een schakelaar op de schijf of raadpleeg je de handleiding van…